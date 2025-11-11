AIによりインターネットが様変わりしつつある。World Wide Web(WWW)の発明者であるTim Berners-Lee(ティム・バーナーズ＝リー)氏はこの変化をどう見ているのか。同氏は、自身が長年提唱してきた「セマンティックWeb」がAIで実現しつつある一方、AIが既存のWeb経済モデルが立ち行かなくなるとの懸念を抱いているようだ。.