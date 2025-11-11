¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ï¤Ê¤ï¡Ê49¡Ë¡¢È¹ÃÒ»Ò¡Ê49¡ËÉ×ºÊ¤¬¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¤Î·ÝÇ½ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Ö¥é¥Ö¡ª¥­¥¹¤ò½ª¤¨¡¢¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Î¤Ï¤Ê¤ï¡õÈ¹ÃÒ»ÒÉ×ºÊ2¿Í¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢º´²ì¸©¤ÈÅìµþÅÔ¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò·Ð¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¡Ö½ÀÆ»3·»Äï¡×¤ò°é¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç·ëº§25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Áª¹ÍÍýÍ³¤Ï¡Öº£Ç¯·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ÛÇ½¤òÈ¯´ø¤¹