Saucy Dog¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¤ò11·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¤Ï¡¢ÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊVo, G¡Ë¤¬Ì´¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤ó¤À¥á¥í¥Ç¥£¤ò³Ú¶Ê¤ËÍî¤È¤·¤³¤ó¤À¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¡£ËÜÆü¤è¤ê¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¤Î»öÁ°Í½Ìó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£ºî¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é