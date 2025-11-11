¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¤â¤ÁÊÆÌîºÚ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¡ÖVEGGIE RICE BREAD¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥¸¥ç¥ó¥Ê¥ó¥ß¥ß¥ç¥ó¥¬¡Ù¡£2025Ç¯11·î12Æü¤«¤éÂç´ÝÅìµþÅ¹¤Ç¡¢11·î20Æü¤«¤é½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£´Ú¹ñÅÁÅý¤ÎÌßÊ¸²½¤È¶áÇ¯¥Ö¡¼¥à¤Î¥Ñ¥óÊ¸²½¤¬Í»¹ç¡ª¡ÖVEGGIE RICE BREAD¡×1986¡Ê¾¼ÏÂ61¡ËÇ¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¡Ø¥¸¥ç¥ó¥Ê¥ó¥ß¥ß¥ç¥ó¥¬¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌßÊ¸²½¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Ì¾¾¢¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ê¥ó¥ß»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£ËÜ