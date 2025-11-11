11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ËÀèÎ©¤Á¡¢11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡×µ­¼ÔÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¤Ê¤ï¡Ê49¡Ë¤¬ºÊ¤ÎÈ¹ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¤³¤ÎÆü·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ÖPerfume¡×¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤Ë½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¡¦º´²ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖPerfume¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«