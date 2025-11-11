º´Æ£Î®»Ê¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæºîÉÊÂè2ÃÆ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦Å·²¦½§¤Î¶ä²Ï·à¾ì¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î30Æü¡Á2·î8Æü¾å±é¤µ¤ì¤ëÁá²µ½÷Í§µ®¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡ØÆó½½¸Þ²¯ÉÃ¥È¥ê¥Ã¥×¡Ù¤è¤ê¡¢ÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁá²µ½÷Í§µ®¡¢¾¾ÅÄÎ¿¤é¡¢ÉñÂæ¡ØÆó½½¸Þ²¯ÉÃ¥È¥ê¥Ã¥×¡Ù¥­¥ã¥é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥Ã¥­¸«¡ªËÜºî¤Ï¡¢º´Æ£Î®»Ê¤¬¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤­½Ð¤¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£º´Æ£¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢2023Ç¯¤ËÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¹