»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS´äÅÄ¹äÅµ¡Ê36¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDISM¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡õ¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£º£·î³«Ëë¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥­¤Î¤Ï¤±¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ú¥ó¥­´Ì¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥±¡¼¥¹¤¬¸÷¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£