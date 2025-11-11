細田佳央太とムロツヨシがダブル主演する東野圭吾スペシャルドラマ『雪煙チェイス』（NHK総合・BSプレミアム4K）の放送日時が2026年1月2・3日各22時、2夜連続放送と決まった。また、追加キャストとして仲間由紀恵、醍醐虎汰朗、恒松祐里の出演が発表され、メインビジュアルも解禁となった。【写真】『雪煙チェイス』に出演する仲間由紀恵、醍醐虎汰朗、恒松祐里殺人の容疑をかけられた大学生が“アリバイの証人”を探すために