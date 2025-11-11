¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍ­Ì¾¤Ê°ïÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª ¤Í¤³¤¬¤¤¤ì¤Ð¤ß¡¼¤ó¤Ê¹¬¤»¡£ÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡½