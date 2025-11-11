¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÌÚ¸ýÍº¿Í¤µ¤ó¡¿¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê¤Î¿¹ÌîÈþºé¤µ¤ó²¬»³¾ëÅì¹â¹»²¬»³¡¦Ãæ¶è²¼ À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë2¿Í¤Î²»³Ú²È¤¬11Æü¡¢²¬»³»Ô¤ÎÊì¹»¡¦²¬»³¾ëÅì¹â¹»¤òË¬Ìä¤·¡¢¹â¹»À¸¤È°ì½ï¤Ë²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¹¥Æー¥¸¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê¤Î¿¹ÌîÈþºé¤µ¤ó¤È¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÌÚ¸ýÍº¿Í¤µ¤ó¡£Êì¹»¡¦²¬»³¾ëÅì¹â¹»¤ÎÁÏÎ©µ­Ç°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿2¿Í¤¬²»³Ú¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å¤Ï¸åÇÚ¤È°ì½ï¤Ë±éÁÕ¡£¥¢¥É