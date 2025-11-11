¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡£È¯¸À¤Î¡Öº¬µò¡×¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µõµ¶¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤È¤È¤¤ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¡£µîÇ¯12·î¡¢¼«¿È¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿Áªµó¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿Ê¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Û¤«