¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ï¤Ê¤ï¡Ê49¡Ë¡¢È¹ÃÒ»Ò¡Ê49¡ËÉ×ºÊ¤¬¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¤Î·ÝÇ½ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Þ¡Á¤¤¡ªÇ®Îõ¤Ê¥­¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤ï¡õÈ¹ÃÒ»ÒÉ×ºÊ¤­¤ç¤¦11Æü¡¢Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌÃËÀ­¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È