·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬´ûº§¼Ô¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿¤ò50¡ó¸º³Û¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÄ¹¤«¤é¤Î»ðÌä¤ò¼õ¤±¤¿»Ô¤Î¿³µÄ²ñ¤Ï¡ÖÅ¬Åö¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ûº§¼Ô¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤ÈÊ£¿ô²ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢Æ»µÁÅªÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿¤ò50¡ó¸º³Û¤·¤¿¾å¤Ç»ÔÄ¹¤òÂ³Åê¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï11Æü¡¢»Ô¤ÎÆÃÊÌ¿¦Êó