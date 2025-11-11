TVerは、配信サービス「TVer（ティーバー）」の2025年10月における月間動画再生数が、過去最高となる5.4億回を記録したと発表した。 特にCTV（コネクテッドTV）での再生数の伸びが顕著とのことで、前年同月比で約126％に伸長した。CTVでは再生数、月間ユニークブラウザ数（MUB）ともに過去最高を記録したという。 10月の再生数増加を牽引した番組として、たとえばドラマカテゴリでは、10