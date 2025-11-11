11Æü¸áÁ°9»þ30Ê¬¤´¤í¡¢»åµûÀî»Ô²Î¤Ç¡Ö¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¤ï¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÄÍ§²ñ¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÎÄ¹145cm¤Î¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ï¤Ê¤ò²õ¤·¤Æ½»ÂðÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¶²¤ì¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸á¸å2»þ¤Ë¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£