¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î11Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï11Æü¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥­¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥³¥Î¥ê¡¼»á¤Ë½ËÅÅ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£