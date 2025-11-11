「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」を開催中の東京ディズニーシーでは、12月18日（木）から、ダッフィーとの思い出を振り返るスペシャルグッズが発売される。【写真】ゲスト投票で決定！復刻デザインの「ぬいぐるみバッジ」2種類■特別なBOXセットも登場今回ダッフィーの登場20周年を記念して発売されるのは、パークでの思い出を重ねたり、新たなダッフィーの魅力を発見することができる周年ならではのスペシ