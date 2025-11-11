PGF生命は11月10日、「『おとなの親子』の生活調査2025」の結果を発表した。調査は2025年9月9日〜9月11日、70歳以上の実の親がいる40〜69歳の男女2,000人を対象にインターネットで行われた。○親離れできていないと感じたことがあるか全回答者(2,000名)に、自身が親離れできていないと感じたことがあるかを聞いたところ、「ある」は9.9%、「ない」は90.2%と、ほとんどが親離れできていると感じていることがわかった。男女別にみる