NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¡ÊBK¡Ë¤Ï¡¢28Æü¤ËÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆÃ½¸ÈÖÁÈ¡ØBK100Ç¯ Âç¥³¥ó¥Èº×¡Ù¡Ê¸å7¡§57¡Á8¡§42¡¿´ØÀ¾ÃÏÊý¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤¬11Æü¡¢Æ±¶É¤Ç¼ýÏ¿¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¤¡Ä»³ºêÅ·¡õ¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î3¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ±¶É¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡¦À©ºî¤·¤Æ¤­¤¿¡ÈÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡É¤ä¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£³Æ¥³¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó