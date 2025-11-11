ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ・片寄涼太（３１）が１１日、都内で行われた眼鏡ブランド・増永眼鏡の「ＭＡＳＵＮＡＧＡ１９０５：ＴｉｍｅｌｅｓｓＶｉｓｉｏｎ」（１３日まで、東京・ＷＡＬＬ＿ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ）プレス発表会に出席した。同ブランドの創業１２０周年を記念した特別展示。特別アンバサダーを務める片寄は「眼鏡を一つのメディアとして、ずっとメッセージと作品を送り続けられていらっしゃる。人の温もりと