»ñÎÁ ¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï11·î13Æü¤«¤éÊä½õ¶â¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¬¥½¥ê¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡Ê¾¾ÌÚÍüºÚ¥ê¥Ýー¥È¡Ë¡Ö²¬»³»ÔÆâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤¬1L¤¢¤¿¤ê171±ß¤Ç¤¹¡× ¡ÊµëÌý¤·¤¿¿Í¤Ï―¡Ë¡Ö¹â¤¤¡£30±ß¤°¤é¤¤°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¤â