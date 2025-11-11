12Æü¤ÎÅ·µ¤ ²¬»³¡¦¹áÀî¤È¤â¤Ë12Æü(¿å)¤Î¸áÁ°Ãæ¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÆÞ¤ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢11Æü¤ÈÆ±¤¸¤«¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·è¤·¤ÆÃÈ¤«¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ«¤Î¤ª½Ð³Ý¤±¤Ï¾åÃå¤Ê¤ÉËÉ´¨ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤ÎÍ½Êó¤Ç¤Ï¡¢±«¥Þー¥¯¤¬¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÞ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ µ¤²¹¤Ï¡¢Íè½µ17Æü(·î)¡¢18Æü(²Ð)¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤ÇºÇ