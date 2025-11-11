¸©¤Îº£¾ë¶µ°éÄ¹¤Ï11·î11Æü¤Î²ñ¸«¤ÇÁê¼¡¤°¶µ¿¦°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ º£¾ë½ã»Ò¶µ°éÄ¹¡Ö²áµî¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤¬µ¯¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¸©Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂç¤­¤¯Â»¤Í¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë ¡×º£Ç¯ÅÙ¤ËÆþ¤ê¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¶µ¿¦°÷¤Î¿ô¤Ï10·îËö¤Þ¤Ç¤Î7¤«·î´Ö¤Ç4¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢2019Ç¯ÅÙ°Ê¹ßºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Îº£¾ë¶µ°éÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç²þ¤á¤Æ