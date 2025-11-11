±ÀÆî¾Ê¥Ç¥Á¥§¥ó¡¦¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¼«¼£½£¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¡£¡Ê£±£°·î£²£¶Æü»£±Æ¡¢º«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦¿¸¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ11·î11Æü¡Ûº£Ç¯ÃÏµå¤«¤é´ÑÂ¬¤Ç¤­¤ë×ÂÀ±¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÌÀ¤ë¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¡×¤Ï10·î21Æü¤ËÃÏµå¤ØºÇÀÜ¶á¤·¤¿¸å¡¢11·î8Æü¤Ë¶áÆüÅÀ¤òÄÌ²á¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¼Ì¿¿°¦¹¥²È¤é¤¬¼¡¡¹¤È¥«¥á¥é¤ÇÂª¤¨¤¿¡£¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¤Ï1·î¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ä¹¼þ´ü×ÂÀ±¤Ç¡¢¸øÅ¾¼þ´ü¤Ï¤ª¤è¤½1150¡Á1350Ç¯¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/¼þ½á·ò¡Ë¹õÎµ¹¾¾Ê