2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Âè40²ó¡Ö𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡¦ÉË»Ò½÷²¦Ç× Æ¸ÍØ¤³¤É¤â¤Î²Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤¬EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£𥶡¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤ÎÂè°ì½÷»Ò¤Ç¤¢¤ëÉË»Ò½÷²¦ÅÂ²¼¸æÎ×ÀÊ¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ¤«¤éÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿20ÁÈ¤¬²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡£¤³¤É¤â¡¢Âç¿Í¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÉôÌç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÇÍ¥½¨¼Ô¤Ë¤Ï𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤¬¡¢º£Ç¯Âè40²ó¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥­¥Ã¥ºÉôÌç¤Ë¤ÏÉË»Ò½÷²¦ÅÂ²¼¤è¤ê¿·¤¿¤Ë»ò¤Ã¤¿ÉË»Ò½÷²¦Ç×¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£