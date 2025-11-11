2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡Öºë¶Ì¸©Ì±¤ÎÆü¡×¤òµ­Ç°¤·¡¢¸©Æâ¤Î¼çÍ×Å´Æ»6¼Ò¤¬¤ªÆÀ¤Ê¡Ö¸©Ì±¤ÎÆüµ­Ç°¥Õ¥ê¡¼¾è¼Ö·ô¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤­¤Ã¤×¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸©Ä£¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤äÇîÊª´Û¤¬ÌµÎÁ¡¦³ä°ú¤È¤Ê¤ë¶¨»¿¹Ô»ö¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ÃáÉãÅ´Æ»¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÀìÍÑ¡¢ºë¶Ì¿·ÅÔ»Ô¸òÄÌ¤Ï3Æü´ÖÍ­¸ú¤Ê¤É¡¢³Æ¼Ò¤ÇÎÁ¶â¤äÈÎÇä¾ò·ï¤¬Âç¤­¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¤ËÉ¬¤º¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Îºë