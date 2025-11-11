Saucy Dog¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¤ò11·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü11·î11Æü¤è¤êPre Save¡¿Pre Add¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§XG¡¢Vaundy¡¢Ado¡¢Saucy Dog¡Ä¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ÇÄ©¤à¥­¥ã¥ê¥¢½é¤Î¡È¥Éー¥à¸ø±é¡É¡Ë ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊVo/Gt¡Ë¤¬Ì´¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤ó¤À¥á¥í¥Ç¥£¤ò³Ú¶Ê¤ËÍî¤È¤·¤³¤ó¤À¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ