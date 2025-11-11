¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö1st¥½¥ó¥°¡ØPOW POW¡Ù¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÑ³¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ØWondrous¡Ù¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¾ðÇ®¤È¤«Ç®ÎÌ¤¬°î¤ì¤ë¡¢Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÊAKARI¡Ë ÃíÌÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·îÂØ¤êMC¤Ç½Ð±é¤·¡¢²»¤Î¥»¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed Music¡Ù¡£11·î¤Ï5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡¦ELSEE¤«¤é¡¢AKARI¤ÈHINA¤¬Ã´ÅöMC¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£