¡Ö²¿¤«±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤½¤ó¤Ê°ì¸À¤È¶¦¤Ë¡¢X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Çò¥­¥¸Ç­¡¦¤ª¤«¤«¤¯¤ó¡ÊÀ¸¸åÌó6¤«·î¡Ë¤È¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ìÇ­¡¦¥â¥º¥¯¤Á¤ã¤ó¡Ê4ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î½¢¿²¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¹â½ê¤Ë¡¢ÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¹½¿Þ¤ÇÄÃºÂ¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹ý¸¤¡Ä¡Ä¤Ê¤é¤Ì¹ýÇ­¡£¤Þ¤µ¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¿À¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û2É¤¤¬ºÂ¤Ã¤Æ