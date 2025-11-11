あまりにも、突然の訃報だった。日本テレビの菅谷大介アナウンサーが11月8日午後1時6分、消化管からの出血のため死去したことが、日本テレビから発表された。53歳だった。「菅谷さんは2022年1月に、すい臓がんに罹ったことを公表。同年4月に腹腔鏡手術を受けました。菅谷さんはよく、『私がアナウンサーになったのは、このがんを（みなさんに）伝えるためだったのかなと思っています。適切な処置をしてもらえれば社会復帰して