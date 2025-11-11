µÓËÜ²È¡¦»³ÅÄÍ³Íü»á¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¡Ø¤¼¤ó¤¼¤ó¥À¥á¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¡¢10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û»³ÅÄÍ³Íü»á¤¬¥¦¥ÄÂÎ¸³¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡Ø¤¼¤ó¤¼¤ó¥À¥á¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡Ù»³ÅÄ»á¤Ï¡¢NHKÌë¥É¥é¡Øºî¤ê¤¿¤¤½÷¤È¿©¤Ù¤¿¤¤½÷¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢AbemaTV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø17.3 about a sex¡Ù¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎµÓËÜ²È¡£29ºÐ¤Ç¤¦¤Ä¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢30ºÐ°Ê¹ß¤ÏËèÇ¯Åßµ¨¤¦¤Ä¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£