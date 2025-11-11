Photo: 山田ちとら 2024年12月28日の記事を編集して再掲載しています。 スマートフォンにストラップをつけただけで、人生ちょっとラクになりました。うっかりスマホを取り落としてしまうリスクが減り、そそっかしいわたしでも安心。手を使いたいときにいちいちスマホをどこかに置かないですみますし、電車が揺れたらとっさに吊り革につかまることもできます。