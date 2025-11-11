µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢²­Æì¸©¤ÇÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ­Ï¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Ûµ¤¾ÝÄ£¤ÎHP²­Æì¸©¹ñÆ¬Â¼ÅìÉôÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å5»þ40Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤ËÌó110¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤ä²È²°¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ê¤ÉºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÄ®Â¼¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÈòÆñ¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë