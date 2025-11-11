¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬¡¢¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤ÈÏÃÂê¤Î2ºÐ¤Î½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÀëºà¼Ì¿¿»£±Æ¸½¾ì¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡ÖËÌÅÍ¤µ¤ó¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤Ê½éÂ¹¤È¤Î¼Ì¿¿&Â¹¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëËÌÅÍ¾½2023Ç¯8·î¡¢ËÌÅÍ¤ÎÄ¹ÃË¡¦º´¡¹ÌÚ·òÇ·²ð¡Ê27¡Ë¤È¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÑÛ¡Ê32¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£ËÌÅÍ¤ÏSNS¤Ç¡¢¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿