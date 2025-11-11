JR東日本は、交通系ICサービス「Suica」のイメージキャラクターとして20年以上親しまれてきた「Suicaのペンギン」が卒業すると発表しました。【映像】「Suicaのペンギン」の卒業を発表（会見の様子）「『日本のSuicaからグローバルなSuica』へ。それをグローバルな生活のデバイスにしていく。そうした役割を新しいキャラクターには担っていただきたい」（JR東日本・喜勢陽一社長）JR東日本は、交通系ICサービス「Suica」のイメ