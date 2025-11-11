°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡á9·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÍèÇ¯°¦ÃÎ¸©¤ÈÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç¶¦ºÅ¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤È¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¤Ë´Ø¤·¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤ÎÂç²ñ¿ä¿ÊµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬À©Äê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤ÎÁÇ°Æ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë±¿±Ä·ÐÈñ¤Ë´Ø¤·¡¢¹ñ¤¬¡Ö°ìÉô¤òÊä½õ¤Ç¤­¤ë¡×¤ÈÌÀµ­¡£¸©¤ä»Ô¡¢Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤¬¹ñ¤Ëµá¤á¤ë»Ù±ç³Û¤¬¡¢400²¯±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£11Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±µÄÏ¢¤Ïº£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©