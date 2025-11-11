²Î¼ê»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê45¡Ë¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡ÖµÀ±à°Çºù¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¸ÞÌÚ¤Ï¡Ö»°»³·¯¡¢ËÍ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¤è¤¯¡Ø¤Ò¤í¤·¡Ù¤È·ÝÌ¾¤òÉÕ¤±¤¿¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¸¤Ã¤Æ¡Ö¤Ç¤âÂç³èÌö¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤ó¶Ì¤â¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢Íî¸ì¤â¤ä¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¡Ø¤Ò¤í¤·¡¼¤º¡Ù¤Ç²Î¤ª¤¦¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢2¿Í¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤­¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤È¤Õ¤¿¤ê¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£²Î¾§¸å¤Ë