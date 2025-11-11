»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Ç11Æü¸áÁ°¡¢½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Î½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë80Âå¤Î½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îë¼¯»Ô»û²ÈÄ®¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç11Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢¡Ö²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤Ø¤ÎÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö6Âæ¤Ê¤É¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²È¤Î1³¬¤Ç°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à85ºÐ¤Î½÷À­¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²È