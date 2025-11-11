6·î¤ËSTARTO ENTERTAINMENT¤òÂà½ê¤·¤¿¸µ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»°Â¼¹Òµ±¡Ê17¡Ë¤¬11Æü¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»°Â¼¤Ï19Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£22Ç¯¤«¤é¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGo¡ªGo¡ªkids¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢º£Ç¯6·îËö¤ÇÆ±¼Ò¤òÂà½ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°·èÄê¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»°Â¼¹Òµ±¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡×¡ÊSDP¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤âÈ¯É½¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢»°Â¼¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À1ºý¤È¤Ê¤Ã