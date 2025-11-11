²Î¼êÆî¤³¤¦¤»¤Ä¡Ê76¡Ë¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¿ÀÅÄÀî¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¸ÞÌÚ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡×¤È¡¢Æî¤¬ºî¶Ê¤·¸ÞÌÚ¤¬²Î¾§¤·¤¿¡Ö¤Ý¤Ä¤ó¤È¤Ò¤È¤ê¤­¤ê¡×¤Ï2¿Í¤Ç¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¡£Æî¤Ï¡Ö¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤¬55Ç¯Á°¤Ë¡ØÁ´ÆüËÜ²ÎÍØÁª¼ê¸¢¡Ù¤Ë½Ð¤¿¡£¤Ü¤¯¤é¤â¡Ø¤«¤°¤äÉ±¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£³Ú²°¤Ç¡Ø¡Ê¿·¤·¤¤·ÝÌ¾¤Î¡Ë¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¶Ê¤¬¤Ç¤­¤¿