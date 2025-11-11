まるで、重い鎖でつながれているような野球だった。この日、横浜打線が放った安打数は10本。四死球10、敵失２と、相手からもらったチャンスも多かった。それでも、横浜が最終的に奪った得点は２に留まっている。「勝ちたい」「なんとかしなければ」という思いが強くなればなるほど、専大松戸の１年生左腕・小林冠太の緩いカーブでかわされる。残塁数は15を数えた。２点ビハインドの９回表にも二死満塁のチャンスを迎えたものの