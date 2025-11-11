·ëº§¸å¡¢¤¹¤°¤ËÇ¥¿±¤·¤¿É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¡£¼Â¤ÎÊì¤ÏÌ¼¤ÎÇ¥¿±¤ò¤È¤Æ¤â´î¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤¬µÁÊì¤ËÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼ª¤òµ¿¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Ë½¸À ºÊ¤¬ÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¾å¼ê¤¯¡×¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿É×¡£ºÊ¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤³¤È¤¬¥Ï¥Ã¥­¥ê¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÃÎ¿Í¤ÏÎ¥º§¤ò·è°Õ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À­¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Û ¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢