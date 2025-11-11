2025年11月11日時点で長期金利は1.05％前後で推移し、主要銀行の固定型住宅ローン金利も上昇が続いている。日銀の「静かな出口戦略」が金融市場に定着する一方で、家計や住宅購入の現場には微かな揺らぎが広がりつつある。【こちらも】財政政策諮問会議新メンバー選出で見えた、高市内閣積極財政への本気度長期金利の上昇が静かに続いている。10年国債利回りは1％台を維持し、主要行の固定型ローンは1.8％前後、変動型は0.475