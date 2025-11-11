Ê¡²¬¶õ¹Á¤Ç11Æü¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î±¿¹Ò¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾µ»½Ñ¤ò¶¥¤¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤ÈÈô¹Ôµ¡¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î»ö¸Î¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¢£»²²Ã¼Ô¡Ö±¦¤è¤·¡£º¸¤è¤·¡£¡×Ê¡²¬¶õ¹Á¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÎÍ¶Æ³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ43¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¾èµÒ¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¡Ö¥Èー¥¤¥ó¥°¥È¥é¥¯¥¿ー¡×¤Ê¤É¤Î±¿Å¾¤Î°ÂÁ´À­¤äÀµ³ÎÀ­¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¤³¤È¤·3·î¤ËÂè2³êÁöÏ©¤Î±¿ÍÑ¤ò³«