「ブルーロック」は、「週刊少年マガジン」（講談社）において2018年8月から連載中のサッカー漫画だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「日本をW杯優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄”（ブルーロック）プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語です。常識を打ち破る斬新な設定や予測不能なストーリ