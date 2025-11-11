部下の既婚男性とホテルで密会していた問題で、群馬・前橋市の小川晶市長の給与を5割カットです。前橋市の小川市長は、部下の既婚男性の職員とホテルで面会していた問題をめぐって、自身の給与を50％減額する意向を示していました。市長の諮問を受けた前橋市の審議会は11日、「市長としての道義的責任を明確にするため」として、市長の給与を在任期間終了まで50％減額することが適当としました。答申を受け、小川市長は今後、市議