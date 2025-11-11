木造2階建て住宅で火災。住人とみられる80代の女性が死亡しました。11日午前9時ごろ、三重・鈴鹿市寺家町の木造2階建て住宅で、「家が燃えています」などと近所の人から消防への通報が相次ぎました。火は約2時間半後に消し止められましたが、1階で1人の遺体が見つかりました。警察と消防が、この家に住む85歳の女性とみて身元の確認を進めています。この家には女性のほか、息子夫婦あわせて3人が住んでいて、息子の妻は煙を吸って