石川県七尾市・和倉温泉で最も長い創業220年の歴史をもつ老舗旅館「美湾荘」が11日から一部の客室で一般客の受け入れを再開しました。地震以降、和倉温泉で営業を再開する旅館は8軒目です。車から降りる宿泊客のお出迎え「いらっしゃいませ」宿泊客「復興を応援したくて来ました」2024年の能登半島地震で建物に大きな被害を受け、休業を余儀なくされていた和倉温泉の老舗旅館「美湾荘」。これまで被害が少なかった客室は復旧工事の