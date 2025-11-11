◆大相撲九州場所３日目（１１日・福岡国際センター）２場所連続の優勝を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭筆頭・若隆景（荒汐）に勝ち、初日から３連勝とした。初日は小結・高安（田子ノ浦）、前日は過去２場所連続で金星を配給していた東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に危なげなく勝利を重ね、快調なスタート。特に１０日の伯桜鵬戦前の朝稽古では、「この一番を勝てば乗っていける」と強い気持ちで臨む決意を示して