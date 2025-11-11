◆大相撲九州場所３日目（１１日・福岡国際センター）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、小結・高安（田子ノ浦）に内無双で敗れ、２連敗で黒星先行となった。この２場所敗れている相手に左四つとなったが、高安に左膝を右手ではね上げられると、ばったりと手をついた。初日は西前頭筆頭・若隆景（荒汐）を前に出る相撲で快勝したものの、２日目は関脇・霧島（音羽山）にあっけなく敗れた。支度部屋では「切り替えてやる」と話していた